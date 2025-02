Amica.it - Grande festa a New York per i 50 anni del "Saturday Night Live". Un concerto e uno show speciale con protagonista la grande Hollywood

Leggi su Amica.it

Cinquant’e non sentirli. Nemmeno un po’. Il, il più importante spettacolo comico d’America compie mezzo secolo e mezzaè volata a Newper la. Prima unpoi unotv. Nel weekend quelli del Snl non si sono fatti mancare nulla. Parola d’ordine: ridere, ridere, ridere.E così è stato. Perché, per rivivere i momenti salienti di questi 50di comicità, nessuno degli attori coinvolti si è risparmiato. Anche perché molti di loro devono la carriera proprio a questa trasmissione. Nata nel 1975 dal genio di Lorne Michaels, capace di scovare talenti immensi in ogni angolo degli Stati Uniti. Da John Belushi a Tina Fey.a Newper i 50del “”.