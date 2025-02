Lanazione.it - Gran Premio Firenze. Bellei, driver fuoriclasse

Leggi su Lanazione.it

de spettacolo all’ippodromo ‘Cesare Meli’ delle Cascine in un emozionante e ricco di colpi di scena 84°di trotto. La dirittura finale è al cardiopalma, dove si presenta in testa il favorito della corsa First of Mind conGocciadoro, che però già nell’ultima curva aveva mostrato segnali di fatica. Nelfinale sotto le tribune, con il traguardo all’orizzonte, First of Mind perdeva lucidità e il passo giusto e veniva squalificato. Fra gli avversari più qualificati spiccava Far West Bi, conSimioli, pronto a prenderne la scia. Ma sorprendendo tutti e sovvertendo i pronostici era l’esperto e abile Enricoa guidare alla vittoria Fortuna Drago che si inseriva di classe e forza fra gli altri contendenti con uno splendido rush finale esultando tra gli applausi del numeroso pubblico che ha assistito alla manifestazione.