Dayitalianews.com - Gradisca d’Isonzo, accoltellate 3 persone in un bar: una ragazza è grave

Leggi su Dayitalianews.com

Probabilmente una lite alla base del ferimento, con un coltello, di treall’interno di un bar al centro di, in provincia di Gorizia. L’aggressore si sarebbe scagliato contro un paio di, poi su unae infine anche sul barista che aveva cercato di fermarlo. Laè stata soccorsa e portata a Trieste, dove è ricoverata all’ospedale di Cattinara, in gravi condizioni ma, non sarebbe in pericolo di vita.L’aggressione è avvenuta ieri (16 febbraio) a, in provincia di Gorizia. L’autore dell’aggressione sarebbe riuscito a fuggire. La notizia è stata riportata da alcuni media locali. Stando alle prime ricostruzioni, la lite è iniziata intorno alle 20.30 in un bar centrale, dove l’accoltellatore si è scagliato contro un paio di, poi su unae per finire anche sul barista che aveva cercato di bloccarlo.