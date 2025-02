Ilfattoquotidiano.it - Gomez a La7: “Se Putin fosse davvero Hitler, perché gli Usa stanno trattando la pace con la Russia? Il paragone di Mattarella è infondato”

“Rispettoin maniera assoluta, penso tutto il male possibile die credo che la sua sia stata un’aggressione ingiustificata all’Ucraina, ma trovo totalmentequeldel capo dello Stato“. Così a Tagadà (La7) Peter, direttore de ilfattoquotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano, commenta le parole del presidente della Repubblica Sergioche, in una lectio magistralis all’università di Marsiglia, ha accostato l’aggressione russa all’Ucraina col progetto nazista del Terzo Reich.si sofferma sugli attacchi sferrati dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all’indirizzo del capo dello Stato italiano: “Credo che lei abbia spiegato abbastanza bene come viene colto psicologicamente quelin: loro sono stati aggrediti dagli italiani e dai tedeschi tanti anni fa e questa cosa se la ricordano bene per i milioni di morti che hanno avuto”.