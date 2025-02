Ilfogliettone.it - “Golfo d’America”, il Messico pronto a portare Google in tribunale

Leggi su Ilfogliettone.it

La presidente del, Claudia Sheinbaum, ha annunciato lunedì che il governo messicano èa intraprendere azioni legali controse il gigante tecnologico insisterà nel modificare il nome deldelin “” per gli utenti diMaps negli Stati Uniti. La controversia è nata dopo cheha iniziato a utilizzare il termine “” su alcune versioni diMaps, una mossa vista da molti come un tentativo di seguire un ordine esecutivo emanato dall’allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.Trump aveva promesso durante il suo discorso di insediamento di rivedere i nomi geografici che, a suo dire, non riflettevano adeguatamente l’influenza americana nella regione. “non ha il diritto di rinominare la piattaforma continentale del, non ha il diritto, né la piattaforma continentale di Cuba perché ildelè diviso fra tre Paesi”, ha dichiarato la presidente Sheinbaum, sottolineando che l’ordine esecutivo di Trump si applica solo alla porzione della piattaforma continentale appartenente agli Stati Uniti.