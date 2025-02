Formiche.net - Golfo, così l’industria italiana guida la trasformazione della difesa emiratina

Mentre i mutamenti geopolitici in corso confermano l’importanza strategicaregione del, l’Italia si conferma come un partner di primo livello per gli Emirati Arabi Uniti.sta infatti giocando un ruolo chiave in questo contesto, consolidando la sua presenza con alleanze strategiche che puntano ad esplorare nuove opportunità di collaborazione e garantire l’avanzamento tecnologico.L’accordo tra Fincantieri ed Edge per la MarinaUn esempio emblematicosinergia tra le industrie italiane ed emiratine è l’accordo tra Fincantieri ed Edge, che ha portato alla creazione di Maestral, una joint venture con base ad Abu Dhabi, nel maggio del 2024. Ora, grazie a un contratto del valore di circa 500 milioni di euro, la joint venture avrà il compito di gestire la manutenzioneMarina militare degli Emirati Arabi Uniti.