Golf: Ludvig Åberg trionfa al Genesis Invitational su McNealy, Scheffler terzo

Seconda vittoria sul PGA Tour per. Lo svedesealcon lo score di -12 (74 66 70 66), mettendo insieme un altro -6 e completando l’opera di recupero cominciata fin dal secondo giro. Per lui adesso c’è il numero 4 del ranking mondiale: in sostanza è ormai a un passo dai grandissimi: davanti a lui ci sono solo, Schauffele e McIlroy. Tutto per effetto di un ultimo birdie alla 18, uno degli otto realizzati a fronte di due bogey nelle ultime 18 buche.Secondo, nonostante un gran -8, Maverick, che si può ben dire che sfiori il playoff: alla fine resta a -11, ma si mette dietro un gran numero di big assoluti del circuito a cominciare da Scottie. Per il numero 1 del mondo terza posizione a -9 insieme a Patrick Rodgers, che sostanzialmente non ingrana nell’ultimo giro perdendo la vetta.