Today.it - Gli stati generali del vino: segui la diretta

Leggi su Today.it

In occasione deglidel, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, organizza un evento dedicato alle politiche UE per il settore vitivinicolo, tra competitività, export e turismo enogastronomico .