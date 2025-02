Sport.quotidiano.net - Gli spogliatoi. Nico fa il modesto: "Vittoria importante ma il gol di Assane è più bello del mio»

"Stiamo migliorando gara dopo gara, questaottenuta fuori casa e contro una grande squadra come la Fiorentina, èper noi, siamo felici. Il gol piùtra i due, l’ha segnato il mio compagno Diao, anche il mio è statoma è il pallone è stato deviato da Ranieri". Parola diPaz, uno dei grandi protagonisti nel pomeriggio del “Franchi“. Gli fa ecoDiao: "Sono molto contento di aver contribuito a questo successo, bellissimaquella di oggi. Sono tre punti fondamentali, non dobbiamo mollare la presa e continuare così". Finalmente sorridente anche Cesc Fabregas: "Siamo in crescita, ero soddisfatto anche delle ultime sette-otto prestazioni, anche se non avevo portato a casa tanti punti. Stiamo lavorando bene in allenamento, vedo identità in tutte le gare, abbiamo idee, gioco, ringrazio i giocatori che credono in me e sanno che facciamo tutto per il loro bene.