Gli spogliatoi Masi ci rimane male | Eravamo in controllo Commessa un’ingenuità

Dopo due vittorie di fila è arrivato un pari, che ha però il sapore della sconfitta. Il gol del pari incassato nel finale dal Follonica Gavorrano ha fatto andare di traverso il Carnevale alla formazione di mister Marco. "Dovevamo portare fino in fondo il gol del vantaggio. Ma abbiamo commessograve, dovevamo gestire una palla in maniera diversa – ha detto il tecnico a fine incontro -. Abbiamo voluto fare una cosa senza senso, da una punizione è nato il gol. Stavamo facendo un altro cambio, ma abbiamo preso gol per per una disattenzione. Non avevamo mai sofferto. Abbiamo avuto tante occasioni, ma siamo stati imprecisi, non abbiamo mai centrato la porta. E’ una situazione che si ripete, i minuti finali li gestiamo. Poteva essere una partita che ci dava tranquillità e invece siamo sempre lì a soffrire.