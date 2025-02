Gli scienziati odierni della sostenibilità economica sono agganciati allo sfondo della fisica entropica

Leggi su Ildenaro.it

di Claudio Quintano* Simona Cafieri** e Antonio d’Amaro***Per semplificare, in breve, il tema dell’entropia e del suo impatto sull’economia – L’obiettivo è rendere il tema comprensibile a tutti, senza entrare in dettagli tecnici troppo complessi.La mia fortuna personale di aver collaborato nel mondo Universitario con due sommi Maestri, uno– Giuseppe Palomba (1908 – 1986) – l’altroCibernetica – Eduardo Caianiello (1921- 1993) ll prof. Giuseppe Palomba, 60 anni fa, insegnava ai giovani del Sud “a scandagliare il mondo per programmare il benessere” Un contributo di esperienze cognitive nel mondo accademico salernitano (1973-1978)Per semplificare il tema dell’entropia e del suo impatto sull’economia per un pubblico più ampio bisogna toccare d alcuni punti chiaveL’entropia è come una freccia del tempo: si deve Immagina l’entropia come una freccia che va solo in una direzione.