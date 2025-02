.com - Gli italiani dormono poco e male: 7 su 10 sono scontenti del proprio sonno

Ilrappresenta una necessità fondamentale per il benessere fisico, mentale ed emotivo: riposare nel modo corretto, ovvero circa 7-8 ore al giorno, regola il metabolismo e aiuta il cervello a eliminare le tossine dal tessuto neurale, elaborare informazioni e migliorare l’apprendimento, riducendo inoltre stress e ansia. Eppure, in Italia, 7 persone su 10insoddisfatte della qualità o della durata del(72,3%) e oltre la metà afferma di avere difficoltà ad addormentarsi (58%).È quanto emerge dall’Osservatorio Unobravo sui problemi delin Italia, realizzato dal servizio di psicologia online per approfondire l’argomento e indagare il modo in cui tali problematiche rischiano di influire sul benessere psicologico delle persone. L’Osservatorio ha raccolto e analizzato i risultati relativi al test di screening gratuito e anonimo Insomnia Severity Index e le risposte raccolte attraverso un sondaggio condotto su un campione della base utenti di Unobravo per fornire una panoramica della situazione italiana.