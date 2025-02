Iodonna.it - Gli investigatori stanno indagando sulle circostanze della morte

Kim Sae-ron, attrice sudcoreana 24enne, è stata trovata morta domenica nella sua casa di Seul. Due anni fa si era ritirata dalle scene in seguito a una condanna per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riporta la CNN, la polizia ha riferito che il corpo di Kim Sae-ron è stato scoperto da un'amica. Poiché sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza, gli investigatori stanno indagando sulle circostanze della morte. Kim Sae-ron, l'attrice sudcoreana è morta a 24 anni. Kim Sae-ron ha iniziato la propria carriera già in tenera età ottenendo grande successo.