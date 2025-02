Gli host resistono mentre la penalità di Salah aiuta i rossi ad estendere il vantaggio sull’Arsenal

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-16 19:19:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:I gol del primo tempo di Luis Diaz e Mohamedhanno inviato a Liverpool sette punti chiari in cima alla Premier Leaguei Reds hanno resistito per la loro prima vittoria in tre partite in tutte le competizioni dopo che Matheus Cunha ha risposto per Wolves ad Anfield.La Colombia International Diaz ha coraggiosamente raggruppato l’apri del 15 ° minuto sulla linea dopo che gli altri attaccantie Diogo Jota si sono messi insieme, mettendo isulla rotta peril loroe al secondo posto.Luis Díaz segna il suo primo gol del 2025 per Liverpool! pic.twitter.com/ybennyjp01– Sky Sports Premier League (@skysportspl) 16 febbraio 2025ha sparato in unain modo di routine per raddoppiare ilotto minuti prima dell’intervallo, raggiungendo il suo 28 ° gol in tutte le competizioni nel 2024/25 dopo che Diaz era stato abbattuto dal portiere Jose Sa.