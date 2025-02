Terzotemponapoli.com - Gli ex giocatori del Napoli: accadde oggi

Leggi su Terzotemponapoli.com

Sappiamo che fu ‘proprio’ un-Juventus la sua ultima partita, non solo con la casacca partenopea. Quando giunse a ‘Citta nuova’ nel 1965, venne accolto da diecimila tifosi entusiasti alla stazione di Mergellina. E’ vero, si avviva verso i trent’anni, ma quella sua prima stagione con la maglia del ‘Ciuccio’ coincise con una delle più belle della storia azzurra. Complice l’acquisto dell’altro sudamericano, José Altafini (anche se in realtà erano naturalizzati italiani). Anche se all’inizio per Bruno Pesaola non fu facile allenarli. Ma che numeri”.Quella ‘Roma azzurra’ E nel libro ‘Forse non tutti sanno che il grande.’ Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo raccontano di una trasferta ‘particolare’ all’Olimpico di Roma. “Il raddoppio del ‘Cabezon‘ al 33? della ripresa. Nonostante la marcatura stretta di due difensori giallorossi, il fuoriclasse argentino li dribblò con eleganza e lasciò partire un sinistro fulmineo che trovò destinazione naturale all’incrocio dei pali.