Ilgiorno.it - Gli atenei milanesi crescono ancora: mille matricole in più rispetto all’anno scorso, trainano la Statale e il Politecnico, e boom di domande alla Bocconi

Milano, 17 febbraio 2025 –le università, che in un anno guadagnanonuovi studenti in più. La conferma - dopo i pronostici di ottobre - arriva dall’Ufficio di Statistica del Ministero dell’Università e della Ricerca, che ogni anno scatta la fotografia di chi si immatricola per la prima volta nella sua vita a un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico. A Milano sono 38.384, erano 37.448 un anno fa. Sembrerebbe rallentare il fenomeno delle telematiche, almeno tra chi si affaccia per la prima volta a un corso di laurea: i nuovi iscritti a gennaio - sempre secondo il monitoraggio del numero di immatricolati del Mur - passano da 5.170 a 3.116 nell’ateneo online che ha il quartier generale in Lombardia, l’e-Campus di Novedrate. Il condizionale è d’obbligo: i dati sono provvisori a maggior ragione per queste realtà, visto che le iscrizioni sono a ciclo continuo, il concetto di anno accademico è più sfumato e non tutti glitrasmettono i dati per tempo.