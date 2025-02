Iltempo.it - Giustizia, un assegno a chi è stato ingiustamente in cella

Trentadue anni di ingiusta detenzione: sono questi gli anni che nessuno potrà mai ridare a Beniamino Zuncheddu, un pastore sardo, condannato all'ergastolo per l'uccisione di altri tre pastori, nella cosiddetta strage di Sinnai. Ma durante il processo di revisione èaccertato che la condanna si basava su una testimonianza influenzata illecitamente da un poliziotto. Siamo davanti a uno dei più gravi errori giudiziari della storia italiana, e se il caso di Enzo Tortora evidentemente e tristemente non ha insegnato nulla a questo Paese, quello di Beniamino deve essere il volano per dare una sferzata netta rispetto a episodi simili. È proprio su questo che si concentra il ddl Zuncheddu, iniziativa del Partito Radicale promossa da Irene Testa, che punta a garantire una provvisionale economica a chi alla fine di un processo èassolto.