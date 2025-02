Puntomagazine.it - Giuliano (UGL): “Silenzio assordante delle istituzioni su abolizione del vincolo di esclusività per operatori sanitari”

istituzionale sul futuro della libera professionea: a rischio la sostenibilità del SSN e il futuro di tanti.“E’ unquello che circonda la possibilità, concessa agliappartenenti a 22 professionie, di esercitare la libera professione al di fuori del normale orario di lavoro abolendo di fatto ildinei confrontistrutture dove si presta lavoro dipendente. Ciò che è concesso a medici e dirigentirischia di essere negato agli altri professionisti che in molti si sono già sobbarcati spese ingenti per l’affitto e la messa a norma di studi investendo sul proprio futuro.Letacciono, nel Decreto Milleproroghe non si trova traccia della questione, e il prossimo 31 dicembre 2025 segnerà la fineautorizzazioni che sono state concesse in base all’ articolo 13 del Decreto Bollette, convertito in Legge 56/2023.