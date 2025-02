Sport.quotidiano.net - Giuliani mastica amaro:: "In campo senza il servizio

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Alessandro TrebbiPADOVA"Questa secondo me, assieme a quella di Civitanova all’andata, è la nostra peggior partita della stagione al". Inizia così la sua conferenza stampa coach Alberto, che poi rincara la dose su un fondamentale che non ha funzionato per oltre due ore: "C’è da dire una cosa, fare un punto a Padovabattere, perché abbiamo lasciato la battuta a Modena (il riferimento è ai 33 errori e soli 4 ace, ndr) è tanta roba. Sul giocato guarderò meglio quello che è successo, ma il vero problema è perché siamo scesi inil, l’ho già chiesto ai ragazzi". L’analisi dell’atteggiamento spento è presto fatta: "Giochiamo meglio con quelle che ci stanno sopra piuttosto che con quelle che ci stanno sotto o alla pari, ed è un segnale che abbiamo avuto fin dall’inizio della stagione.