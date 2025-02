Lapresse.it - Giulia Tramontano, per i giudici si è trattato di un agguato: “Impagnatiello voleva ucciderla da 6 mesi”

Alessandro“uccidere”da “quasi sei” quando per “la prima volta ha accarezzato l’idea di sbarazzarsi della compagna” e il 27 maggio 2023 ha “preparato l’” almeno dalle “ore 15” del pomeriggio. Lo scrivono idella Corte d’assise di Milano nelle 115 pagine di motivazioni della sentenza con cui lo scorso 25 novembre hanno condannato all’ergastolo il 31enne per l’omicidio volontario pluriaggravato della fidanza incinta al settimo mese, occultamento di cadavere e procurato aborto. Per il collegio presieduto dalla giudice Alessandra Bertoja (giudice a latere Sofia Fioretta)“ha fatto crescere e maturare dentro di sé” il proposito omicida dal 12 dicembre 2022 (quando ha scoperto della gravidanza) fino al giorno delle 37 coltellate dentro la loro casa di Senago.