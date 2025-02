Anteprima24.it - Giubileo degli artisti, protagonisti i volontari della Protezione civile

Tempo di lettura: 3 minutiIlnon è un evento ordinario, né tantomeno da sottovalutare. Si tratta di un momento di profonda spiritualità, di incontro e di servizio. Quest’anno, il gruppoMontella ha avuto l’opportunità di partecipare attivamente al, svoltosi a Roma dal 15 al 18 febbraio, mettendosi a disposizione per supportare pellegrini e fedeli.Un’opportunità unica: ilato al. “Quando con i ragazzi abbiamo realizzato che per questoc’era la possibilità di essere, ci siamo organizzati per capire come fare”, racconta il presidente del gruppoMontella. Grazie al coordinamento di Raffaele Nicastro, membro del consiglio diocesano, diecidell’associazione hanno potuto prendere parte all’evento, un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nel loro percorso di fede e altruismo.