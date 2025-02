Sport.quotidiano.net - Girone B. Rilancio Ospitaletto. Poker Pro Palazzolo

Il ventottesimo turno di Serie D,B, si chiude senza grandi scossoni, con risultati che confermano le gerarchie emerse nel corso della stagione. A imporsi con maggiore autorità è l’, che espugna il campo del Chievo Verona con un 1-2 in rimonta e torna al successo dopo tre giornate di digiuno. A decidere la sfida è Gritti, a segno nel finale per il secondo match consecutivo dopo la rete contro la Pro. Il successo consente alla squadra di Quaresmini di allungare il vantaggio in vetta a otto punti, approfittando dell’unico risultato sorprendente di giornata, la caduta del Desenzano, sconfitto 1-0 dal Fanfulla. I lodigiani, al terzo risultato utile di fila, confermano il buon momento e continuano la loro risalita dalle zone calde della classifica. Prosegue anche il buon momento della Pro, che demolisce il Ciliverghe con un perentorio 4-0, chiudendo di fatto la pratica già nel primo tempo.