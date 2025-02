Sport.quotidiano.net - Girone A. Il Lumezzane si fa rimontare due volte a Trento. Rallenta la corsa dei rossoblù verso i playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Brescia)Non è un periodo fortunato per il, che ancora una volta vede sfuggire nel finale una vittoria che sembrava ormai in cassaforte. Dopo il pareggio in pieno recupero subìto ad Arzignano, la squadra di Franzini si porta per duein vantaggio sul difficile campo del, ma non riesce a chiudere la gara e a 3’ dalla conclusione subisce il guizzo di Petrovic che firma il definitivo 2-2. Un verdetto che viene accolto con grande delusione in casa, visto che cancella due punti che avrebbero potuto rivelarsi preziosi per la conquista di queiche, in questo momento, distano una lunghezza. Al “Briamasco“ la sfida inizia su ritmi molto elevati. Passano così solo 3’ e Taugourdeau trasforma un rigore per un tocco di mano in area di Aucelli. Passano altri 6’ e l’arbitro assegna un altro rigore per un contatto tra Pagliari e Peralta che Di Carmine realizza.