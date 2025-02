Sport.quotidiano.net - Girone A. Giana in evidente stato di grazia. E la baby Dea finisce all’inferno

Lanon vuole più fermarsi. Quinta vittoria consecutiva in campionato contro l’Atalanta Under 23, a consolidare il piazzamento in zona playoff, a -1 proprio dai nerazzurri, dopo aver centrato la finale di Coppa Italia (andata il 25 marzo a Gorgonzola, ritorno l’8 aprile a Rimini). A farne le spese laDea in un momento opposto: quarto ko consecutivo. I nerazzurri restano in alta classifica (sesto posto) nonostante le consuete assenze, su tutti Vlahovic, in campo sabato per quasi tutta la ripresa al Gewiss con la prima squadra di Gasperini contro il Cagliari. Ma serve più concretezza, dopo una partita paradossalmente condotta per lunghi tratti, soprattutto nel primo tempo. La squadra di Modesto parte infatti caricando a testa bassa soprattutto sull’asse Panada-Vavassori: manovra e fiammate, con qualche traversone a cercare i centimetri di Lonardo, 19enne arrivato dalla Sambenedettese con in dote 8 gol e 5 assist.