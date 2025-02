Lettera43.it - Giro d’Italia 2025: date, percorso, quanto dura e tappe della gara

Il, edizione numero 108‘Corsa Rosa’, si svolgerà in 21dal 9 maggio al primo giugnoper un totale di 3.413,3 chilometri. Partirà dazzo, in Albania, e arriverà a Roma. Sono previste due cronometro per complessivi 42,3 chilometri, tre arrivi in salita (Tagliacozzo, San Valentino-Brentonico, Sestriere) e sette frazioni per velocisti. Ben 52.500 i metri di dislivello, circa 10 mila in più rispetto all’edizione 2024. Tre i giorni di riposo. Ilpasserà anche dalla Slovenia e da Città del Vaticano.IldelUn momento del2024 (Getty Images).Appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo su strada, per la prima volta nella sua lunghissima storia ilinizierà dall’Albania, con la prima tappa dazzo a Tirana.