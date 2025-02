Anteprima24.it - Giovine: “Allarme PFAS nell’acqua potabile di Caserta, l’amministrazione chiarisca subito!”

Tempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere comunale Raffaele, del gruppo consiliare “Decide”, ha presentato un’interrogazione urgente in Consiglio Comunale in merito alla contaminazione da(sostanze poli- e per-fluoroalchiliche)del Comune di. Secondo un recente studio condotto da Greenpeace, l’acqua della rete idricana ha registrato un valore di TFA (acido trifluoroacetico) di 56,2 nanogrammi per litro, il più alto di tutta la Campania. “Si tratta di un dato allarmante che non può essere ignorato – dichiara– e che impone un chiarimento immediato da parte delcomunale. I cittadini hanno diritto a sapere se l’acqua che utilizzano quotidianamente è sicura o meno”.Nell’interrogazione presentata,chiede al Sindaco e alquali azioni siano state intraprese per monitorare la qualità dell’acqua e quali interventi siano previsti per garantire la sicurezza dei cittadini.