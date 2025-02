Lettera43.it - Giovedì 20 febbraio Hamas consegnerà a Israele i corpi di cinque ostaggi

Nell’ambito degli accordi per il cessate il fuoco a Gaza, che prevede il rilascio da parte didi 33 rapiti, vivi o morti,20dovrebbe ricevere idi. Lo riferisce l’emittente pubblica israeliana Kan, spiegando che l’Idf ha già iniziato i preparativi per ricevere le salme in un punto concordato: verranno poi trasferite all’Istituto di medicina legale di Abu Kabir per l’identificazione.dovrebbe comunicare i nomi deglisenza vita lo stesso giorno della consegna. La prima fase della tregua prevede la liberazione di 33da parte del gruppo palestinese: secondo le stime dovrebbero essere nove quelli senza vita.Manifestazione inper la liberazione degli(Getty Images).Articolo completo:20didal blog Lettera43