Lortica.it - Giovanili amaranto: vittorie per under 17, 16 e 15, cade l’Under 14

Primavera 4 Turno di riposo17 Arezzo – Cerignola 4-2L’Arezzo affronta un Cerignola combattivo e ben organizzato, ma la superiorità tecnica degliemerge fin dai primi minuti. Al 10’, Valenti conquista un rigore grazie a un ottimo movimento spalle alla porta: dal dischetto Minocci trasforma con freddezza. Il raddoppio arriva al 20’ con Di Gaetani, bravo a infilarsi nella difesa avversaria e superare il portiere. Il match sembra indirizzarsi quando, al 32’, il Cerignola resta in dieci per doppia ammonizione, ma gli ospiti non si arrendono e accorciano le distanze con un gran tiro da fuori al 46’.Nella ripresa, l’Arezzo fatica a ritrovare ritmo, ma ancora Minocci si rende decisivo: con una giocata di classe si procura un altro rigore, che Valenti trasforma per il 3-1. Il Cerignola non molla e segna il 3-2 su corner, tenendo la partita aperta fino al 95’, quando Minocci chiude i conti con una conclusione precisa dal limite dell’area.