Giornate di raccolta del farmaco donate 640 mila confezioni | aiuteranno 463 mila bisognosi

Durante la 25ª edizione delledideldi Banco Farmaceutico (dal 4 al 10 febbraio), sono stateoltre 640di medicinali, pari a un valore di oltre 5,7 milioni di euro.almeno 463persone in condizione di povertà sanitaria di cui si prendono cura 2.031 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. All’iniziativa hanno aderito 5.908 farmacie in tutta Italia. Sono stati coinvolti più di 26.500 volontari e oltre 20.600 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato a Banco Farmaceutico oltre 850.000 euro.Le Grf si sono svolte sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Aifa e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili.