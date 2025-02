Lettera43.it - Giornata mondiale del libro: perché si celebra

Leggi su Lettera43.it

Dal 1996, ogni 23 aprile siladele del Diritto d’Autore, un evento patrocinato dall’Unesco con l’obiettivo di promuovere la lettura e sostenere il mondo dell’editoria. Questa ricorrenza, però, ha origini più antiche e affonda le sue radici in Catalogna, dove si festeggia il giorno di Sant Jordi, unazione che unisce cultura e amore.La leggenda di Sant Jordi e la nascita della festaUna bancarella a Barcelona durante ladi Sant Jordi (Getty).Secondo la tradizione, il cavaliere Jordi si oppose all’imperatore Diocleziano, rifiutandosi di uccidere un gruppo di cristiani. Per questo venne martirizzato e condannato a morte. Nei secoli successivi, la sua figura divenne simbolo di coraggio e nacquero numerose leggende sul suo eroismo. Una delle più celebri è quella medievale che racconta come Jordi uccise un drago che terrorizzava la popolazione di Montblanc.