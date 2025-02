Secoloditalia.it - Giornata Mondiale dei gatti, compagni di vita che seducono “a modo loro”. Tanti i vip che li celebrano: ecco chi sono

Leggi su Secoloditalia.it

: animo felino, aria sorniona, sguardo magnetico, movimenti eleganti e sinuosi e, soprattutto, un’indole indipendente che ha spesso portato molti a considerarli animali daa meno simbiotici di altri: i cani per esempio. Niente di più sbagliato invece: non è un caso, del resto, se questi simpatici felini in miniatura hanno conquistato il cuore di milioni di persone.La Magia dei: oggi è la”E allora, la domanda diventa: ma cosa li rendecosì speciali tanto, per esempio, da tributareunadedicata? Un argomento su cuistati versati fiumi d’inchiostro e che, soprattutto, trova preparato chiunque abbia un gatto e sa quanto possa essere affettuoso e allo stesso tempo enigmatico. Un tema che da sempre alimenta un dibattito che, tra affettuosità e riservatezza, richiesta di coccole e momenti di solitudine silenziosamente rivendicati, appassiona e incuriosisce moltissimi italiani, tra i primi i vip di casa nostra che proprio oggi 17 febbraiolaintestata ai “misteriosi” quadrupedi, capaci di sorprendere ogni giorno.