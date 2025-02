Cultweb.it - Giornata del Gatto, cos’è e perché si festeggia il 17 febbraio?

Abbiamo appena archiviato San Valentino e subito arriva una festa che celebra un altro tipo di amore, ossia quello per i felini: proprio oggi, 17 febbraio, ricorre infatti lanazionale del, istituita per rendere omaggio a questi nostri amici a quattro zampe e allo stesso tempo sensibilizzare l’opinione pubblica su alcune problematiche che li riguardano. Vediamo allora insieme quali sono le origini di questa festa eè così importante, non solo a livello nazionale.Era il 1990 quando Claudia Angeletti, giornalista presso la rivista Tutto, organizzò un sondaggio chiamando a raccolta tutti gli appassionati di questi felini: l’obiettivo era quello di stabilire un giorno dell’anno da dedicare ai gatti, non soltanto per esaltarne il ruolo di adorabili animali da compagnia ma anche incoraggiarne l’adozione, educando la comunità sul problema del randagismo e dell’abbandono degli animali domestici.