Giorgia, sold out le due date alle Terme di Caracalla, nuovo live a Roma

annuncia ilout delle duedie unnella Capitale, stavolta al palazzetto, i bigliettiProtagonista indiscussa dell’ultimo Festival di Sanremo, con il suo brano La cura per meha conquistato la critica e incantato il pubblico raggiungendo i vertici di tutte le classifiche. Vincitrice della serata delle cover che l’ha vista protagonista di un’interpretazione straordinaria di Skyfall di Adele insieme ad Annalisa.Ora l’artista si prepara a tornarenel corso dell’estate in location uniche per festeggiare i 30 anni di Come saprei e da fine novembre sarà protagonista nei palasport. Le prime duedi, previste il 13 e il 14 giugnodisono giàout e si aggiunge a grande richiesta unappuntamento nella Capitale, il 19 dicembre al Palazzo dello Sport di