Giorgia | sold out le due date alle Terme di Caracalla Nuovo appuntamento a Roma al Palazzo dello Sport il 19 dicembre

– Protagonista indiscussa dell’ultimo Festival di Sanremo, con il suo brano “LA CURA PER ME”ha conquistato la critica e incantato il pubblico raggiungendo i vertici di tutte le classifiche.Vincitrice della serata delle cover che l’ha vista protagonista di un’interpretazione straordinaria di “Skyfall” di Adele insieme ad Annalisa.Ora l’artista si prepara a tornare live nel corso dell’estate in location uniche per festeggiare i 30 anni di “Come saprei” e da fine novembre sarà protagonista nei pala.Le prime duedi, previste il 13 e il 14 giugnodisono giàOUT e si aggiunge a grande richiesta unnella Capitale, il 19aldi.Questi gli appuntamenti live diper il 2025 (calendario in aggiornamento):13 GIUGNODIdiOUT14 GIUGNODIdiOUT21 LUGLIO VILLA MANIN di CODROIPO (UD)25 LUGLIO TEATRO GRECO di SIRACUSA26 LUGLIO TEATRO GRECO di SIRACUSA16 SETTEMBRE REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone25 NOVEMBRE JESOLO (VE) –DEL TURISMO **data zero06 DICEMBBRE BOLOGNA – UNIPOL ARENA08FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM10TORINO – INALPI ARENA13MILANO – UNIPOL FORUM16PADOVA – KIOENE ARENA19NUOVA DATA20BARI – PALAFLORIOI biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita dore 11:00 di domani su Ticketone e punti vendita abituali.