Velvetgossip.it - Giorgia riceve il tapiro dopo un deludente 6° posto a Sanremo 2025

Leggi su Velvetgossip.it

Il Festival diha regalato un’altra edizione memorabile, ricca di emozioni e sorprese. Tra i protagonisti,, una delle voci più iconiche della musica italiana, ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua straordinaria performance. Nonostante il sestofinale, il suo talento e la sua passione hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli spettatori., che ha iniziato la sua carriera nei primi anni ‘90, è nota per la sua voce potente e le sue interpretazioni cariche di emozione. Quest’anno, ha partecipato con un brano che ha suscitato ampi consensi, in particolare durante la serata delle cover, dove ha duettato con Annalisa in una versione intensa di “Skyfall”, il celebre tema di James Bond. Questo duetto è stato accolto con entusiasmo e ha fatto diuna delle favorite per la vittoria finale.