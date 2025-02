Reggiotoday.it - Gioia Tauro, insegue la ex a scuola del figlio: arrestato 40enne

Leggi su Reggiotoday.it

Momenti di paura per una donna perseguitata dall’ex compagno, un uomo di 40 anni, già denunciato in passato per atti persecutori. La polizia di Stato lo hain flagranza di reato, a, dopo un drammatico inseguimento in auto.L’episodio si è verificato mentre la donna stava.