Giocate fino a 500mila euro in 7 giorni, sanzionate sale slot

Controlli antiriciclaggio in quattrodove dei giocatori spendevano sino a 200milanella stessa giornata, arrivando a giocare oltrein sette, utilizzando sempre le stesse carte bancomat in violazione delle norme antiriciclaggio. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese sono arrivati alle quattrocon un controllo mirato. Sanzionati per un ammontare complessivo di 80 milai gestori dei locali che non hanno identificato i giocatori. L'attività svolta dalla Compagnia di Gallarate (Varese) ha avuto inizio dallo sviluppo del piano voluto dal Comando Provinciale di Varese per verificare il rispetto delle normative antiriciclaggio e del gioco da parte delleanche a tutela dei giocatori e a contrasto della ludopatia.