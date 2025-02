Ginnastica artistica | quattro azzurri in gara nella prima tappa di Coppa del Mondo a Cottbus

Leggi su Sportface.it

Tutto è pronto per l’inizio della stagione didel2025 per quanto riguarda lamaschile. Teatro del primo appuntamento internazionale dell’anno sarà la città tedesca di, dove si terranno le gare dal 20 al 23 febbraio. Anno importante per la Germania, che a fine maggio (dal 26 al 31) ospiterà anche l’11esima edizione dei Campionati Europei a Lipsia. Per ladel circuito Individual Apparatus World Cup, il direttore tecnico nazionale dellamaschile, Giuseppe Cocciaro, ha convocatoatleti: in terra teutonica voleranno Lorenzo Bonicelli della Ghislanzoni GAL, Edoardo De Rosa dellaGioy, Stefano Patron della Spes Mestre e Nicolò Vannucchi della Gymnastic Romagna Team.Tutti ehanno già fatto il loro debutto nel 2025 due settimane fa,a Montichiari del Campionato Nazionale di Serie A1 “Trofeo San Carlo Veggy Good”, ognuno con il proprio club di appartenenza.