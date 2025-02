Gianluca Torre di Casa a prima vista | Io la mia la voglio super ordinata | less is more

Leggi su Open.online

, 54 anni, è un agente immobiliare diventato popolare con la trasmissione di Real Time. In un’interal Corriere della Sera dice che la suaè «in ordine. Nonniente in giro, fuori posto, preferisco lefici lisce. E ho pochi quadri, sono convinto cheis». Nel colloquio con Chiara Maffioletti spiega che è entrato nell’immobiliare «da osservatore dei costumi, ho assistito a questa grossa crescita di Milano: l’ho respirata da subito. Quando c’è stata l’ultima finale di Champions League in città, il 28 maggio 2016, ricordo che ho camminato a lungo, da solo, e ho avvertito la conferma di una grossa internazionalizzazione».L’immobiliare a Milanospiega che l’immobiliare a Milano «è entrata sempre più in orbita europea e questa cosa si riflette sull’immobiliare: la città stava decollando ma, al contempo, i prezzi degli immobili erano ancora bassi.