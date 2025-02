Ilfattoquotidiano.it - Giallo Eurovision Song Contest 2025: Olly potrebbe preferire i concerti già sold out nei club a maggio, Lucio Corsi si scalda a bordo campo. Cosa accadrà

ha vinto la 75esima edizione del Festival di Sanremo con “Balorda Nostalgia”. Qualche attimo dopo la vittoria sino già i motori di. Il diretto interessato, che ha tutte le carte per salire sul palco di Basilea in Svizzera, però ha dichiarato di volersi prendere del tempo “per una focaccia, una siga, due chiacchiere con gli amici e la famiglia” e poi valutare il da farsi. Anche Claudio Fasulo, vicedirettore dell’intrattenimento Prime Time Rai, ha accolto il desiderio di: “Mi prendo una responsabilità, dato che non ci sono scadenze urgenti anche se la macchina è complessa. Credo che una settimana di tempo la meriti, perché le ultime 12 ore sono state un frullatore”.Il cantante peraltro ha un calendario fitto dineidal 4, giàout da mesi.