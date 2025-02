Lanazione.it - Ghiaccio e mare nel Carnevale di San Giovanni Valdarno

Arezzo, 17 febbraio 2025 –neldi SanTutto pronto per la tradizionale festa in maschera in città con i carri allegorici dell'associazione delstorico sangiovannese. Tre giornate di sfilate, maschere, musica e divertimento: domenica 23 febbraio, domenica 2 marzo e martedì 4 marzo l’appuntamento è dalle 15 nel centro storico cittadino Tutto pronto per la tradizionale festa in maschera che trasformerà il centro di Sanin un'esplosione di colori, musica e allegria. Quest’anno, ilcittadino promette un’edizione speciale, all’insegna di tematiche affascinanti come ile il, con i tradizionali carri allegorici e tante sorprese. Non mancheranno le storiche sfilate dei carri e le colorate parate a terra, che coinvolgeranno grandi e piccini in un turbinio di emozioni e divertimento.