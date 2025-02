Ilfattoquotidiano.it - Germania apre a un accordo coi talebani per espellere migranti. Ma così non si elimina il terrorismo

La spinta presente ine Austria perimmigrati e/o bloccare frontiere circola nei social (Musk o non Musk), condiziona e contagia partiti di centro e persino centrosinistra, ma mostra la sua irrazionalità. Non è una risposta ai recenti episodi di solitari attacchi islamisti. Laè l’unico paese europeo ad aver deportato a Kabul (via Qatar) una trentina di espulsi – qualcuno lo ha portato la Svizzera – ma per farlo realmente occorre uncon i. I quali pretendono un riconoscimento.Cdu-Csu ha appena chiesto al governo di contattare ia questo scopo. Ma non c’entra realmente con l’attentato di Monaco. L’attentatore era un afgano giovane e regolarizzato. Si è radicalizzato improvvisamente e senza che nessuno se ne rendesse conto. Si noti che la donna morta nell’attentato di Monaco era di origine algerina.