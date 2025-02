Ilfattoquotidiano.it - Genova, Silvia Salis è la candidata sindaca del centrosinistra: l’ex atleta vicepresidente del Coni sfiderà Piciocchi, il “delfino” di Bucci

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Saràdel, ladiper ilalle elezioni comunali che si terranno probabilmente a maggio. Sul nome della quarantenne ex campionessa di lancio del martello, proposta da un gruppo di “saggi” del Pd come jolly per sbloccare uno stallo durato mesi, hanno trovato la convergenza tutte le forze del “campo largo”. L’ultimo ok è arrivato dal Movimento 5 stelle in seguito a un’assemblea degli iscritti convocata domenica: “Dopo un lungo confronto”, si legge in una nota, “il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza delparlamentare europea M5s Tiziana Beghin“, cioè lache era stata proposta dai pentastellati.