Genova come è finita la storia della parrocchiana 72enne che perseguitò il prete | condannata a 2 anni e 2 mesi di carcere per stalking

Ladi 72accusata di aver perseguitato undi 55è stataa duee due. «Ero costretto a nascondermi. Non potevo sopportare tutto questo, mille chiamate sul telefono del convento», aveva raccontato l’uomo. La donna si era innamorata di lui ed era riuscita a ottenere il suo numero di cellulare con la scusa di voler ricevere supporto spirituale in un momento difficile. Poco dopo, però, sono iniziati i messaggi ambigui e – di fronte al rifiuto del– le chiamate insistenti. Tutto è iniziato nel 2015 quando il sacerdote era in servizio alla Basilica di Sant’Antonio a Padova. Quando le telefonate sono diventate vere e proprie persecuzioni, l’uomo è stato trasferito prima a Bologna e poi a. Le persecuzioniNonostante gli spostamenti e i continui tentativi di tenerla lontana, lanon si è mai fermata.