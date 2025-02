Inter-news.it - Genoa-Venezia, Vieira costretto ad un cambio forzato a -5 dall’Inter!

Ilsta giocando contro il, a cinque giorni dalla partita di San Siro contro l’Inter. Per Patrickunnon banale.OUT –ha dovuto attingere dalla panchina durante. Le due squadre stanno giocando a Marassi, nel posticipo della venticinquesima giornata di campionato. L’allenatore francese, ex centrocampista dell’Inter in carriera, ha dovuto sostituire il centravanti Vitinha. Il ragazzo, infatti, accusato un problema di natura muscolare, dato che una volta uscito ha messo del ghiaccio sul quadricipite. Tra cinque giorni, esattamente il 22 febbraio alle ore 20.45, ilsfiderà l’Inter a San Siro nella partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Al suo posto è entrato Caleb Ekuban.Vitinha esce ine ora arriva l’InterLE ULTIME – Vitinha è l’attaccante titolare del Grifone insieme all’ex Inter Andrea Pinamonti.