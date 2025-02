Juventusnews24.com - Genoa Venezia 2-0: Pinamonti-Cornet fanno volare Vieira, 4 minuti di fuoco per i rossoblù a Marassi. Ecco com’è andata

di Redazione JuventusNews242-0: come èla sfida che ha concluso la 25ª giornata del campionato di Serie A 2024/25Colpo importante del, che continua a macinare punti e allungare in classifica. Isuperano 2-0 ailnel match che chiude la 25ª giornata di Serie A (che ha visto la Juve imporsi 1-0 contro l'Inter).Succede tutto in 4, nel finale di partita. All'82' ci pensaa portare avanti la squadra di Patrick, mentre all'86' èa chiudere a doppia ml'incontro e portare tre punti al Grifone.