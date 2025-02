Genovatoday.it - Genoa-Venezia 2-0, pagelle: Pinamonti magico, Vitinha fantasma

Leggi su Genovatoday.it

Ilbatte 2-0 ile blinda la salvezza. Il Grifone va in difficoltà nel primo tempo, ma nella ripresa grazie alla magia die al primo gol in rossoblu in Cornet piazza le zampate vincenti.2-0, il Grifone blinda la salvezzaIl bomber è il migliore dei suoi.