Sport.quotidiano.net - Genoa-Venezia 2-0, il Grifone affonda i lagunari con i gol di Pinamonti e Cornet

Leggi su Sport.quotidiano.net

Genova, 17 febbraio 2025 - Ilha conquistato i tre punti, nell'ultimo posticipo della 25^ giornata di Serie A contro il. Ilsi è imposto per 2-0 nel monday night disputato a Marassi, in un match che si è sbloccato solamente negli ultimi minuti. Le marcature, firmate darispettivamente al minuto 82 e 86, permettono ai liguri di salire a quota 30 punti in classifica. Questo k.o, al contrario, fa molto male aidi Di Francesco, che restano penultimi a cinque lunghezze dal quartultimo posto. Le formazioni titolari Patrick Vieira sceglie il 4-3-3 per il suo. Leali difende la porta, aiutato da De Winter, Bani, Vasquez e Martin che compongono la linea difensiva. A metà campo lavorano Frendrup, Masini e Miretti, mentre l'attacco è formato da Messias,e Vitinha.