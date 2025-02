Ilrestodelcarlino.it - General Contractor sbanca Rieti. Una vittoria senza storia per Jesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

55 -74 NPC: Fabi 8, Melchiorri 4, Cecchi 13, Cassar 4, Cannavina 7, Meluzzi 12, Novelli ne, Capocotta 7, Enei ne, Castellitto, Reginaldi ne. All. Francesco Ponticiello: Vettori 18, Ponziani 2, Carnevale 3, Bruno 7, Di Emidio 4, Berra 18, Valentini, Cena 3, Petrucci 16, Zucca 3. All. Marcello Ghizzinardi ARBITRI: Rinaldi (Li), Montano (Si) PARZIALI: 15-23, 38-39, 48-58 Cena-Vettori-Diemidio. CVD, Come Volevasi Dimostrare. Tenendo fede a pronostici e (facili) profezie della vigilia laespugna il Pala Sojourner infliggendo la sconfitta n. 22 (12esima casalinga) alla Npc in formato ridotto, come se non bastasse, causa assenze e infortuni. Partita con poca, troppo evidente il divario a livello fisico e di intensità tra le due formazioni,sorniona costantemente in vantaggio pronta a reagire e a riprendere saldamente in mano il comando delle operazioni a ogni timido accenno di rimonta laziale.