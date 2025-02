Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli con il fiatone”

: “con il”">Secondo quanto riportato da Gianluca Monti sulla, ilsi trova a fronteggiare un’emergenza totale sulle fasce, con Olivera, Spinazzola e Neres fuori, e con la necessità di adattare soluzioni alternative in ruoli chiave. Mazzocchi, costretto a giocare fuori posizione, ha faticato nella gara contro la Lazio, mentre in attacco ilha dovuto rinunciare al tridente e modificare il proprio assetto tattico.La vittoria della Juventus sull’Inter ha permesso agli azzurri di mantenere il primo posto con un vantaggio di due punti, ma come sottolinea la, il percorso che porta alla sfida del Maradona con i nerazzurri ha cambiato prospettiva.Mercato e condizione fisica: Conte in difficoltàIlsi è ritrovato intrappolato in un paradosso, tra un mercato invernale che non ha risolto le lacune e una rosa che inizia a mostrare segni di stanchezza.